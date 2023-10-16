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3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda "Uzuner" ve "Pelit Çetesi" olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika

3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda "Uzuner" ve "Pelit Çetesi" olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi

Son Güncelleme: 16.10.2023 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop ve İstanbul ve Trabzon'da "Kafes Operasyonları" kapsamında "Uzuner" ve "Pelit Çetesi" olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop ve İstanbul'da "Kafes Operasyonları" ile "Uzuner" ve "Pelit Çetesi" olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinop ve İstanbul'da "Kafes Operasyonları" çerçevesinde "Uzuner" ve "Pelit Çetesi" olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"13 ÇETE MENSUBU TUTUKLANDI"

"Aziz milletimin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Uzuner suç örgütü: Sinop merkezli, Trabzon ve İstanbul olmak üzere üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. 13 çete mensubu tutuklandı. 1 çete mensubuna adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uzuner olarak bilinen, liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere üç ilimizde 14 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızı bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandırdıkları, elde ettiği paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. Operasyonda 40 milyon Türk lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konuldu."

PELİT ÜYESİ ÇETESİ 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: "İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Pelit Çetesi olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve Orman Kanunu'na muhalefet suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar neticesinde 15 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak."

3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi
3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Sinop, Pelit, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda "Uzuner" ve "Pelit Çetesi" olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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