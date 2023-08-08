İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 60 günde 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçmenlere yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detaylı rakamları kamuoyuyla paylaştı. Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, 1 bin 385 düzensiz göçmen organizatörünün yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda yakalanan 35 bin 867 düzensiz göçmenden 17 bin 258'inin sınır dışı edildiğini aktaran Yerlikaya, kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

60 GÜNDEKİ OPERASYONLARA İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar hakkındaki detayları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından son 60 gündeki operasyonlara ilişkin rakamları paylaşan Bakan Yerlikaya düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini aktardı.

"1385 ORGANİZATÖR YAKALANDI"

Yerlikaya paylaşımında "Son 60 günde: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2.548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların, 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor.

"DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

Düzenlenen operasyonlarda: 35.867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17.258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

"ORGANİZATÖRLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz."