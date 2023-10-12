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İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarını araştırıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarını araştırıyor

Son Güncelleme: 12.10.2023 13:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını açıkladı. Yerlikaya, saldırganların bir gün önce Kayseri'de uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açtıklarının 112'ye vatandaş ihbarı olarak bildirildiğini ancak ihbarda plakanın yanlış girildiğini belirtti. Yerlikaya, bu yönde bir ihmal olduğunu ifade ederek geniş açıklama yapacağını söyledi. Ayrıca, teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemeler olduğunu ancak karada izlerinin olmadığını kaydetti.

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL İÇİŞLERİ bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi . Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya, ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi . Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı . Yerlikaya, teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken 'karada izleri yok' dedi

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarını araştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarını araştırıyor - Son Dakika
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