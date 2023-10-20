4 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 13 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Operasyonlarda 1 ton 237 gram metamfetamin, 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk bitkisi ve 121 kilogram skunk ele geçirildi." dedi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonda 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarınca bölücü terör örgütünün finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" dedi.