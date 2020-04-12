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İçişleri Bakanılğı: "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı...
6 saat önce
İçişleri Bakanılğı: "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.
İçişleri Bakanılğı: "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:06 Kaynak: İHA
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