İçişleri Bakanlığı: 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesi 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde 'Gri Kategori'de yer alan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 196'ya ulaşmış oldu" denildi.