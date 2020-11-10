İçişleri Bakanlığı: 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist teslim oldu

10.11.2020 19:47
İçişleri Bakanlığı: 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesi 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde 'Gri Kategori'de yer alan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesi 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde 'Gri Kategori'de yer alan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 196'ya ulaşmış oldu" denildi.


Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika


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