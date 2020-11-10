İçişleri Bakanlığı: 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist teslim oldu
10.11.2020 19:47
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesi 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde 'Gri Kategori'de yer alan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesi 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde 'Gri Kategori'de yer alan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i 'Gri Kategori'de yer alan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 196'ya ulaşmış oldu" denildi.
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