İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1'i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: '1'i turuncu kategoride 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi' - Son Dakika

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