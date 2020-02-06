İçişleri Bakanlığı : "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi." - ANKARA

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Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu