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İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:09 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi." - ANKARA
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