İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: '1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:09 Kaynak: İHA
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