İçişleri Bakanlığı: 1 terörist teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi" denildi.

ANKARA, -


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 1 terörist teslim oldu - Son Dakika

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