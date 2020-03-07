İçişleri Bakanlığı: 10 ilde 140 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 10 ilde 140 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: 10 ilde 140 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan, 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu toplam 140 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 10 ilde 140 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan, 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu toplam 140 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanması ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, dün ülke genelinde eş zamanlı operasyon ve uygulama yapıldı. 81 ilde yapılan 'aranan şahıslar operasyonu' ile 10 ilde gerçekleştirilen 'göçmen kaçakçılığı uygulaması'nda 8 bin 278 ekip, 32 bin 76 personel görev aldı. 162 dedektör köpek yardımı ile 5 bin 114 adreste arama yapıldı.

ARANAN 2 BİN 882 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 591, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 311, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 80, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 29, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 olmak üzere bin 17'si hükümlü, bin 665'i yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 682 kişi yakalandı. 'Adam öldürme', 'hırsızlık', 'yaralama', 'cinsel istismar', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'FETÖ/PDY üyesi olmak' gibi suçlardan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

174 ARACA İDARİ YAPTIRIM

Operasyonda, 35 bin 689 şahıs ve 10 bin 743 araç sorgulandı. 174 araca idari yaptırım uygulandı. 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 10 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 87 mermi, 1 kesici-delici alet, 3 kurusıkı tabanca, 3 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 5 bin 560 paket kaçak sigara, 2,63 gram esrar, 800 gram captagon ele geçirildi.

140 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ayrıca Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da yapılan 'göçmen kaçakçılığı uygulamasında ise 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan, 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 kaçak göçmen yakalandı.


İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Pakistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran askerleri, koronavirüsü Esed'in karargahına taşıdı
Numan Kurtulmuş: "Atatürk bu adamı kızılcık sopasıyla kovalardı" Putin'e "Kafir" diyen İranlı komutan, Suriye'de öldürüldü İran'ın üst düzey komutanlarından Ferhad Debiriyan, Suriye'de öldürüldü

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:34:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: 10 ilde 140 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]