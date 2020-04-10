İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir... - Son Dakika

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Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı

Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu