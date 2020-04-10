Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa,...
İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 ilde ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirdi. Genelge, saat 22.15 itibarıyla valiliklere gönderildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu