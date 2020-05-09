İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 100 yaşını aşmış, 5529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman... - Son Dakika

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 100 yaşını aşmış, 5529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman...
6 saat önce
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 100 yaşını aşmış, 5529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman kuruluyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 100 yaşını aşmış, 5529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman kuruluyor
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:50 Kaynak: DHA
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