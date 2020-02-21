İçişleri Bakanlığı 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararını kaldırdı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararını kaldırdı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararını kaldırdı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Pasaport İdari Karar Komisyonu'nun, Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile İçişleri Bakanlığının 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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