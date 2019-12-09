Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.  Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir."

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:49 Kaynak: DHA
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