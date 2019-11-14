Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi...

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, İçişleri Bakanlığı, Yunanistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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