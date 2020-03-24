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İçişleri Bakanlığı: "112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirilmiştir. Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan 23 bin arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
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