İçişleri Bakanlığı : "14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11.525 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi" denildi.

Ayrıca Operasyonda,uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan 3 şüphelinin şahıs tutuklandığını açıkladı. - ANKARA