İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:32 Kaynak: AA
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