İçişleri Bakanlığı, "15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak.
İçişleri Bakanlığı, "15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak.
İçişleri Bakanlığı, "15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 07:36 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı, '15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak. - Son Dakika
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