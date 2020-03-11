İçişleri Bakanlığı: "2'si ikna yoluyla 3 örgüt mensubu teslim oldu" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: '2'si ikna yoluyla 3 örgüt mensubu teslim oldu' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "2'si ikna yoluyla 3 örgüt mensubu teslim oldu"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin çalışması neticesinde Nazlıcan Şahin kod adlı Gülbahar Öner, Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan isimli örgüt mensupları ikna yoluyla, Cotkar Zinar kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükselmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:23 Kaynak: İHA
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