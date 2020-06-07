İçişleri Bakanlığı: 2 terör örgütü mensubu teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 84'e yükseldi. Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülme hızlanarak devam edecek" denildi.