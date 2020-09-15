İçişleri  Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylelikle Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi." denildi.
Haber: ANKARA,
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