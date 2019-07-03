Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
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İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

58 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ili Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ili Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılık ile sürdürüldüğü vurgulandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
Hakkari, Merkez, Güncel
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