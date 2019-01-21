İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 İlk Yarısında Sosyal Medyadan "Hakaret, Tehdit, Şiddet" İçerikli...
20 dakika önce
IHAAW155324-ASA/21-01-2019- İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 ilk yarısında sosyal medyadan "Hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.
IHAAW155324-ASA/21-01-2019
- İçişleri Bakanlığı
, 2018-2019 ilk yarısında sosyal medyadan "Hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. 21.01.2019 15: 53: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: İHA
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