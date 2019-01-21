Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 İlk Yarısında Sosyal Medyadan "Hakaret, Tehdit, Şiddet" İçerikli...

İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 İlk Yarısında Sosyal Medyadan "Hakaret, Tehdit, Şiddet" İçerikli...

20 dakika önce

IHAAW155324-ASA/21-01-2019- İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 ilk yarısında sosyal medyadan "Hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 İlk Yarısında Sosyal Medyadan
IHAAW155324-ASA/21-01-2019

- İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 ilk yarısında sosyal medyadan "Hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. 21.01.2019 15: 53: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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