İçişleri Bakanlığı: "2018'de 147 Bin 562 Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı.

IHAAW172008-GEN/07-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.

IHAAW172008-GEN/07-01-2019



- İçişleri Bakanlığı: "2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı.Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı. Geçen yıl, yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kilo kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet), 1 ton 168 kilo bonzai ele geçirildi." 07.01.2019 17: 20: 08 TSI

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