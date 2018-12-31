İçişleri Bakanlığı: 2018'de 1746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bu yıl düzenlenen operasyonlarda 107'si sözde 'üst düzey' olmak üzere toplam 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bu yıl düzenlenen operasyonlarda 107'si sözde 'üst düzey' olmak üzere toplam 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında, güvenlik güçlerince toplam 130 bin 640 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ettiği ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen, 75 bin 239'i 'terör'den olmak üzere toplam 316 bin 814 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 13'ü 'kırmızı kategori'de, 6'sı 'mavi kategori'de, 6'sı 'yeşil kategori'de, 8'i 'turuncu kategori'de, 44'ü 'gri kategori'de olmak üzere 107'si de sözde 'üst düzey' toplam 1746 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda bin 287 sığınak, barınak ve mağara kullanılmaz hale getirilirken, bin 106'sı ağır ve uzun namlulu toplam 2 bin 75 silah, bin 647 el bombası, 23 ton patlayıcı madde, 836 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi ve 503 bin mühimmat ele geçirildi.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE



Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "78 bin 86 kilogram esrar, 17 bin 877 kilogram eroin, bin 161 kilogram kokain, 472 kilogram afyon, 784 kilogram sentetik kannabinoid, 466 kilogram metamfetamin, 8 milyon 556 bin 529 ecstasy, 21 milyon 751 bin 438 captagon, 1 milyon 750 bin 288 sentetik ecza, 10 milyon 152 bin 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 203 bin 297 kişi gözaltına alınmış 22 bin 815 kişi tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 21 bin 433 operasyonda 25 milyon 950 bin 882 paket kaçak sigara, 1 milyon 414 bin 329 litre kaçak, sahte alkollü içki, 4 milyon 553 bin 537 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda 32 bin 140 kişi gözaltına alınmış, 602 kişi tutuklanmıştır" denildi.



HUZUR UYGULAMALARI



Öte yandan bu yıl içinde, 47'si genel asayiş olmak üzere toplam 59 huzur uygulamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu uygulamalarda; 14 milyon 675 bin 746 kişi, 577 bin 382 iş yeri, günübirlik ev, 4 milyon 154 bin 848 araç kontrol edilmiş, 79 bin 365 kişiye, 6 bin 671 iş yeri, günübirlik eve, 19 bin 859 araca işlem yapılmış, 49 bin 169 kişi yakalanmış; 504 tabanca, 435 kurusıkı tabanca, bin 516 av tüfeği, bin 177 kesici, delici alet ile 15 bin 749 mermi ele geçirilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca siber suçlarla mücadele kapsamında, 18 bin 376 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 265 bin 169 düzensiz göçmenin yakalandığı, 6 bin 138 organizatörün de gözaltına alındığı bildirildi. - Ankara

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