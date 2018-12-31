İçişleri Bakanlığı: 2018'de 1746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu

2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi