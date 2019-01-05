Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "2018 Yılında, 2017 Yılına Göre Sürücü Belgesi ve Trafikteki Motorlu Araç...

İçişleri Bakanlığı: "2018 Yılında, 2017 Yılına Göre Sürücü Belgesi ve Trafikteki Motorlu Araç...

1 saat önce

IHAAW121649-ASA/05-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "2018 yılında, 2017 yılına göre sürücü belgesi ve trafikteki motorlu araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik denetimleri arttı.

İçişleri Bakanlığı:
IHAAW121649-ASA/05-01-2019

- İçişleri Bakanlığı: "2018 yılında, 2017 yılına göre sürücü belgesi ve trafikteki motorlu araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik denetimleri arttı. Bu rağmen trafikten 100 bin araca düşen ölümlü kaza ve bu kazalardaki kayb oranı düştü." 05.01.2019 12: 16: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı

Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:42:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "2018 Yılında, 2017 Yılına Göre Sürücü Belgesi ve Trafikteki Motorlu Araç...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]