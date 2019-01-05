İçişleri Bakanlığı: "2018 Yılında, 2017 Yılına Göre Sürücü Belgesi ve Trafikteki Motorlu Araç...
1 saat önce
IHAAW121649-ASA/05-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "2018 yılında, 2017 yılına göre sürücü belgesi ve trafikteki motorlu araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik denetimleri arttı.
IHAAW121649-ASA/05-01-2019
- İçişleri Bakanlığı
: "2018 yılında, 2017 yılına göre sürücü belgesi ve trafikteki motorlu araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik denetimleri arttı. Bu rağmen trafikten 100 bin araca düşen ölümlü kaza ve bu kazalardaki kayb oranı düştü." 05.01.2019 12: 16: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
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