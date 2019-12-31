İçişleri Bakanlığı 2019 bilançosunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-31 Aralık 2019 arasında ülke genelinde yaşanan tüm olaylara ilişkin bilançoyu açıkladı. Açıklamada özellikle Bakanlık koordinesinde terör öğütleri ile mücadelede kararlı bir duruş ortaya konulduğu sergilendi.



İçişleri Bakanlığı 2019 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin tüm bilançoyu açıkladı. Özellikle terörle mücadele kararlı bir duruş sergilendiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütleriyle "terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla sürekli alan hakimiyeti" şeklindeki 3 temel politika kapsamında mücadele edildi. PKK/KCK ile mücadelede, 116 bin 650'si kırsalda olmak üzere 122 bin 54 operasyon, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine 1456 operasyon, FETÖ/PDY terör örgütüne 16 bin 778 operasyon, aşırı sol örgütlere yönelik ise 397 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, toplam bin 668 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



Üst düzey teröristler, tek tek etkisiz hale getirildi



Terör örgütlerine yönelik yürütülen mücadele kapsamında, "Terör Arananlar Listesi"nde yer alan örgüt mensuplarından, kırmızı kategoride 13, mavi kategoride 8, yeşil kategoride 2, turuncu kategoride 19, gri kategoride 92 terörist olmak üzere liste kapsamında 134 sözde üst düzey, liste dışında ise 15 terörist, toplamda 149 terörist etkisiz hale getirildi.



Ailelerin de desteğiyle örgütten kaçışlar hızlandı



Terör örgütünde çözülmenin arttığı 2019'da, toplam 363 terörist teslim oldu. Bunlardan 271'i ailelerin de devreye girmesiyle ikna edildi. Yerli ve milli üretim insansız hava aracı (İHA) ile insanlı keşif uçaklarının (İKU) da terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanıldığı 2019'da, 31 bin 255 İHA, 2 bin 972 İKU ile toplam 34 bin 227 saat uçuş gerçekleştirdi. 2019'da toplam 1118 telsiz kestirmesi alındı.



Terörün belini "Kıran" operasyonlar



17 Ağustos'ta "Kıran" operasyonları başlatıldı. 2019'da farklı noktalarda yürüten 11 kıran operasyonu kapsamında, 4'ü teslim olmak üzere, 144 terörist etkisiz hale getirildi.



Düzensiz göçe geçit verilmedi



2019'da 60 bin 791'i denizlerde olmak üzere, 450 bin düzensiz göçmen yakalandı, bunların 103 bin 93'ü sınır dışı edildi. Ayrıca 8 bin 798 organizatör gözaltına alınırken, bin 906'sı tutuklandı. 2019'da 110 bini kaçak göçmen, 190 bini Suriyeli olmak üzere 300 bin yabancı, İstanbul'dan ayrıldı. 2019 yılında ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 373 bin 592 oldu.



Terörün finans kaynağına darbe



Terörün en büyük finans kaynağını oluşturan uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2019'da 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 213 bin 113 şüpheli yakalandı, 24 bin 644 kişi tutuklandı.



Operasyonlarda, 64 ton 255 kilo esrar, 23 ton 814 kilo skunk, 18 ton 201 kilo eroin, 1 ton 362 kilo kokain, 1 ton metamfetamin, 10 milyon 960 bin 853 captagon, 7 milyon 87 bin 104 ekstazi, 42 milyon 275 bin kök keneviri ele geçirildi.



Uyuşturucuya karşı uyuma



Öte yandan, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama aplikasyonunu (UYUMA), Android ve İOS cep telefonlardan toplam 170 bin 859 kişi indirdi. Bu uygulama üzerinden 8 bin 10 ihbar yapıldı.



Alınan önlemler sonuç verdi



Trafik kazalarına bağlı can kayıplarının azaltılması için 2019'da yoğun mesai yapıldı. Alınan güvenlik önlemleri, bilgilendirme çalışmaları, ölümlü trafik kazalarının geçen yıla göre önemli ölçüde azalmasını sağladı. Buna göre, 2019'da 173 bin 158 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kaza sayısında geçen yıla oranla yüzde 6,8 düşüş sağlandı.



Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı geçen yıla göre 1250 kişi azaldı. 2019'da olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 25 oranında geriledi. Yaya ölümleri de geçen yıla göre yüzde 23 azaldı. 2019'da havadan ve karadan 42 milyon 824 bin 66 denetim gerçekleşti. Havadan denetimlere ağırlık verildi. Drone ile yapılan denetimlerde, 106 bin 78 trafik cezası, helikopter ile yapılan denetimlerde 11 bin 817 trafik cezası yazıldı.Fahri Trafik Müfettişi (FTM) mobil uygulama üzerinden düzenlenen trafik kuralı ihlali tutanağı ise 276 bin 177 oldu.



Yetkisiz "çakar"a geçit verilmedi



2019, trafik düzenini bozan yetkisiz çakar kullanımının önüne geçildiği yıl olurken, 1 Ocak-31 Ekim arasında ülke genelinde polis ve jandarma bölgesinde, yetkisiz çakar kullanan 5 bin 858 kişiye ceza kesildi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan usul ve esasların 1 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlanmasıyla 1291 çakar cezası daha kesildi. 2019'da ülke genelinde toplam 7 bin 149 çakar cezası verilmiş oldu. Hayata geçirilen uygulamalar ve yapılan etkin denetimlerle 2019 yılında yetkisiz çakar kullanımı 1/50 oranına düştü.



Trafikte kurallara uymayanlara ceza yağdı



2019'da hız sınırını aşan 5 milyon 311 bin 25, muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkan 1 milyon 120 bin 203, seyir halinde telefon kullanan 955 bin 511, emniyet kemeri kullanmayan 928 bin 341, kırmızı ışık kuralına uymayan 926 bin 822, trafik ışık levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymayan 665 bin 349, park yasağına uymayan 628 bin 376 taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park eden 621 bin 129, taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park eden 531 bin 824, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan 196 bin 856, diğer suçlardan 5 milyon 499 bin 286 olmak üzere toplam 17 milyon 384 bin 722 trafik cezası kesildi.



Yayalara öncelik vermeyenlere ceza yağdı



2019, trafikte yaya öncelikli yıl ilan edildi. Öncelik hayatın, öncelik yayanın denilerek trafikte yaya önceliği denetimlerine ağırlık verildi. Bu kapsamda, 2019'da sürücülere 15 bin 424, tescil plakasına 75 bin 192, yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten dolayı 90 bin 616, yayaya 7 bin 467, yayalar için bulunan geçiş kurallarına uymamaktan dolayı 7 bin 467 ceza verildi. Makas atan 49 bin 663, drift yapan 3 bin 891 sürücüye trafik güvenliğini bozduğu gerekçesiyle ceza verildi. Eğitim faaliyetleri kapsamında, sürücülere ve yayalara yönelik 4 milyon 895 bin 960 trafik eğitimi, çocuklara yönelik ise 7 milyon 396 bin 744 trafik eğitimi olmak üzere toplam 12 milyon 292 bin 704 eğitim verildi.



Çarşı mahalle bekçileri



Çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilip, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, hırsızlık olaylarını azalttı. Evden hırsızlık günlük olay sayılarında, ülke genelinde 203'ten 171'e düşerken, il bazında ise Ankara'da 11'den 5'e, İstanbul'da 55'ten 40'a, İzmir'de ise 9'dan 7'ye düşüş sağlandı. Mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında, alınan önleyici güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen yıla göre 2019'da yüzde 15,2 azalma sağlandı. Ayrıca kasten adam öldürme olaylarında 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,7 düşüş meydana gelirken olayların yüzde 97,7'si aydınlatıldı.



452 milyon 274 bin 85 lira vergi kaybının önüne geçildi



Tütün mamulleri ve kaçak sahte alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2019'da düzenlenen 14 bin 151 operasyonda, 20 bin 567 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 12 milyon 104 bin 309 paket kaçak sigara, 12 milyon 900 bin 231 içi doldurulmuş makaron, 195 milyon 406 bin 615 boş makaron, 419 bin 822 puro sigarillo, 1 milyon 24 bin 753 kilo tütün ele geçirildi. 441 bin 759 dolu şişe ve 1 milyon 435 bin 674 litre kaçak sahte alkollü içki, 400 bin 163 litre etil/metil alkol, 138 bin 777 içki kiti aroması, 4 milyon 613 bin 477 bandrol ele geçirildi, 168 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Öte yandan operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin toplam 633 milyon 280 bin 7 lira olduğu belirlenirken, 452 milyon 274 bin 85 lira vergi kaybının önüne geçildi.



Kadın Destek Uygulaması (KADES), bir tuşla kadınların yanında



Kadınların, şiddet olaylarında mağdur oldukları acil durumlarda, cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını ve olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edilmesini sağlayan 24 Mart 2018'de başlayan KADES uygulamasını, bugüne kadar 389 bin 516 kişi indirirken, 18 bin 538 kişi de bu uygulama üzerinden ihbarda bulundu.



Bu arada 2019'da 181 bin 360 kadına yönelik şiddet olayı yaşanırken, bu olaylarda geçen yıla göre, yaklaşık yüzde 17,5 azalma kaydedildi.



AFAD deprem ve afetlere hazır



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2019'da açılan 44 deprem istasyonu ile Deprem İstasyon Merkezi sayısını 1100'e artırdı.2019'da AFAD Deprem Simülasyon Tırları 50 il, iki ülke ziyaret etti. 35 bin kilometreden fazla yol kateden tırlarda 126 bin 287 kişi eğitim aldı.



Bu yıl 780 afet konutu hak sahibi afetzedelere teslim edildi. Afet Acil Durumlara Müdahalede Arama Kurtarma ekipleri, 3 bin 604 araç, 12 bin 407 personelle 3 bin 724 afet ve acil durumuna müdahale etti. Toplam 4 bin 893 kişi sağ kurtarıldı. 2019'da bir ulusal tatbikat, 15 bölgesel tatbikat, 16 ilde habersiz tatbikat, 76 ilde 88 tatbikat yapıldı ayrıca AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 50 bin 930 başvuruda bulundu.



Yeni çipli kart



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 2019'da Yeni Çipli Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport tek bir yerden düzenlenmesi amacıyla başlatılan "Üçü Bir Yerde Uygulaması" kapsamında, 2 milyon 180 bin 87 pasaport, 5 milyon 379 bin 63 sürücü belgesi, 18 milyon 566 bin 381 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı düzenlendi. "Üçü Bir Yerde Uygulaması" başladığı 02.04.2018 tarihinden bu yana ise 3 milyon 699 bin 765 pasaport, 8 milyon 338 bin 13 sürücü belgesi, 31 milyon 400 bin 759 kimlik kartı basıldı.



Ad soy ad değişiklikleri



Dijital Arşiv Projesi (DAP) kapsamında ise 112 milyon 470 bin 784 belge taranarak, elektronik ortama aktarıldı. Ad soyad değişikliği için mahkeme kararı aranmaksızın 156 bin 548 ad soyad değişikliği yapıldı. Sağlık kuruluşlarınca yapılan E-Doğum tescil sayısı, 2019'da 9 bin 799, E-Rapor olarak MERNİS'e gönderilen doğum raporu 1 milyon 111 bin 73, E-Ölüm tescil sayısı ise 30 bin 174 oldu. 2019'da 14 milyon 283 bin 640 kişi E-Devlet Sistemi üzerinden alt-üst soy bilgisi (soy ağacı) sorgusu yaptı. Nüfus kayıt örneği sorgulama/düzenleme sayısı ise E-Devlet Sistemi üzerinden 5 milyon 332 bin 678, ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden ise 1 milyon 764 bin 210, toplamda da 7 milyon 96 bin 888 olarak gerçekleşti.



Vatandaşlık ve nüfus işlemleri



Yerleşim yeri belgesi sorgulama düzenleme sayısı da 2019'da e-Devlet Sistemi üzerinden 3 milyon 374 bin 702, ilçe nüfus müdürlükleri vasıtasıyla 1 milyon 606 bin 526 toplamda da 4 milyon 981 bin 228 oldu. 2019'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri tarafından 47 milyon 683 bin 3 vatandaşın 301 milyon 655 bin 267 işlemi yapıldı. - ANKARA