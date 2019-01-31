Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, 2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' İlan Etti

İçişleri Bakanlığı, 2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' İlan Etti

31 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2019'u 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan ettiklerini ve sene boyu sürdürülecek kampanya yapılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' İlan Etti, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2019'u 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan ettiklerini ve sene boyu sürdürülecek kampanya yapılmasını kararlaştırdıklarını açıkladı. Soylu, "İlk adımı 6 Şubat'ta 12.00 ile 13.30 saatleri arasında tüm illerimizde eş zamanlı olarak atıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, yılda yaklaşık 7 bin 400 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 300 bin kişinin de yaralandığını kaydetti. Bu kapsamda birçok uygulama gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Soylu, trafik kazalarını azaltabilmek ve farkındalık oluşturabilmek adına ciddi gayret içinde olduklarını vurguladı. 

Bakanlık tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019'un, 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edildiğini ve sene boyu sürdürülecek kampanya yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:  

"İlk adımını 6 Şubat'ta 12.00- 13.30 saatleri arasında tüm illerimizde eş zamanlı olarak atıyoruz. 81 ilimizde toplam 200 bin kolluk personelimiz ve Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Valililerimiz, Kaymakamlarımız, İl ve İlçe Emniyet Müdürlerimiz ve Jandarma Komutanlarımızın katılımıyla, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla bir etkinlik düzenlenecektir." 

Bakan Soylu, yapılan çalışmalar sonucu 2018 yılında 2017'ye göre, ölümlü kaza sayısının yüzde 5,5, can kaybı sayısının da yüzde 4,6 oranında azaldığına dikkat çekerek, "İnanıyoruz ki, bu kampanyaya vereceğiniz destekle trafik kazalarında yaya olarak kaybettiğimiz yılda ortalama bin 700 can kaybını çok daha aşağılara çekmeye, hatta sıfırlamaya muvaffak olacağız" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:48 Kaynak: DHA

Jandarma, Süleyman Soylu, Güncel
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