İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması...
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İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
, 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulamalarda 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahıs yakalandı. - ANKARA
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