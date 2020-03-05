İçişleri Bakanlığı 2020 Şubat Ayı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sığınmacıların Yunanistan'a geçmeye çalışmasına ilişkin, "Türkiye burada uzun zamandır bir kapasite kullanmaktadır ve göç baskısının özellikle güvenlik alanında tutulmayan sözler nedeniyle artması sonucu artık bu kapasitenin sınırları aşılmıştır." dedi.

Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nda aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Son dönemde ülkeyi üzen acılara şahit olduklarını belirten Çataklı, afet ve kazalarda hayatını kaybedenler ile şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaraları sarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çataklı, sorunlar bittiğinde Türkiye'nin elinde, terörden tamamen temizlenmiş tehditleri tamamen ortadan kalkmış, bölgesinde bir güç unsuru olarak ayakta kalmanın getirdiği güven duygusu kalacağını söyledi.

Türkiye'de afete müdahale ve afet sonrası iyileştirmelerde önemli bir kurumsal kapasite olduğunu dile getiren Çataklı, dünya standartlarında, zor bir coğrafyada büyük bir başarı yakalandığını belirtti.

İdlib saldırısı sonrası batıya yönelik bir göç hareketinin başladığını hatıralatan Çataklı, Türkiye'den ayrılanlara engel olunmaması sebebiyle karadan Yunanistan'a geçişlerin hızla arttığını söyledi.

Türkiye'nin hiçbir sığınmacıyı sınır dışı etmediğini, kimseyi zorlamadığını ve bunu bir politika aracı olarak kullanmadığını ifade eden Çataklı, şunları kaydetti:

"Göçmenleri politika aracı olarak kullananların biz değil, bugüne kadar ırkçılığa varan söylemlerle toplum içinde nifak oluşturmaya çalışan birtakım siyasi kimlikler olduğu bütün milletimiz tarafından bilinmektedir.

Türkiye burada uzun zamandır bir kapasite kullanmaktadır ve göç baskısının özellikle güvenlik alanında tutulmayan sözler nedeniyle artması sonucu artık bu kapasitenin sınırları aşılmıştır. Dolayısıyla mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından daha önce batılı muhataplarımız defalarca uyarılmasına rağmen herhangi bir iyileşme olmadığı gibi İdlib'de durum daha da kötüleştiğinden böyle bir adım zaruri hale gelmiştir.

Sonuçta bizim ülke olarak bir kapasitemiz var ve Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke de değildir. Her ülke tıpkı bizim yaptığımız gibi kendine ait sorunlarla yüzleşmelidir. Sadece parasal büyüklük değil, Türkiye yıllardır çok ciddi bir personel kapasitesini bu işi yönetmek için kullanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığının kapasitesinin yüzde 70'ini yıllardır bu iş için ayırdık."

Dünya kamuoyunun, Yunanistan'ın sınırlarında yaptığı muameleyi ne kadar görmezden geleceğini Türkiye olarak merakla izlediklerini belirten Çataklı, "Güvenlik personelimiz Ege'den geçişlere izin vermemektedir. Ayrılmalara müdahale etmeme yaklaşımımız Ege'den geçişleri kapsamamaktadır. Olağan zamandan daha fazla kapasiteyi bunun için şu an kullanıyoruz." diye konuştu.

İç güvenlik operasyonları

İçişleri Bakanlığı koordinesinde şubat ayında yürütülen iç güvenlik operasyonları hakkında da bilgi veren Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 şubat ayında kırsal alanda 7'si büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 5 bin 584 kırsal operasyon, şehirlerde 1385 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların biri ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur." dedi.

Teröristlerden 86'sının PKK/KCK, 41'inin DEAŞ mensubu olduğunu bildiren Çataklı, ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 208 şüphelinin gözaltına alındığını, 523 kişinin tutuklandığını söyledi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 37 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini belirten Çataklı, 27'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 109 silah, 4 mayın/EYP, 20 el bombası, 369 kilogram patlayıcı madde ile 4 bin 598 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

8 Ocak'ta başlayan kapan operasyonlarına 7 ayrı bölgede 404 tim, 6 bin 165 personel ile devam edildiğini kaydeden Çataklı, bu kapsamda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 32 işbirlikçinin yakalandığını belirterek, "277 mağara/sığınak imha edilmiştir. 26'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 41 silah, 9 bin 221 mühimmat, 42 EYP, 972 kilogram patlayıcı, 40 adet el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019 -15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon planlandığını belirten Çataklı, 37'si büyük, 170'i orta çaplı, 4 bin 968'i küçük olmak üzere 5 bin 175 operasyonun icra edildiğini söyledi.

Planlanan operasyonların yüzde 67'sinin tamamlandığını ve 550 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Çataklı, bunların 114'ünün ölü, 286'sının sağ olarak ele geçirildiğini, 150'sinin teslim olduğunu belirtti. Çataklı, operasyonlarda 598 sığınak/depo/barınağın imha edildiğini, 309 uzun namlulu silah, 61 roketatar/havan/lav, 285 tabanca/tüfek, 211 adet mayın/eyp, 512 adet el bombası, 10 ton 620 kilogram patlayıcı, 2 bin 44 adet fünye, 105 bin 152 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğinin altını çizdi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 14 bin 572 operasyonda 20 bin 533 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 1532'sinin tutuklandığı bilgisini paylaşan Çataklı, operasyonlarda 2 ton 962 kilogram esrar, 100 kilogram skunk, 749 kilogram eroin, 32 kilogram kokain, 13 kilogram afyon, 121 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) 253 kilogram metamfetamin, 1 milyon 389 bin 558 adet ectasy, 273 bin 721 adet captagon, 69 bin 501 adet sentetik ecza ile 2 bin 421 kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin de bilgi paylaşan Çataklı, 2 bin 67 operasyonda 3 bin 64 kişinin gözaltına alındığını, 35 kişinin tutuklandığını kaydetti. Çataklı, yapılan operasyonlarda, 989 bin 437 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 36 bin 211 paket kaçak sigaranın yakalandığını söyledi.

Asayiş

2019-2020 yıllarının şubat aylarını asayiş olayları yönünden mukayese eden Çataklı, evden hırsızlık olaylarının Ankara'da 194'den yüzde 58 azalışla 81'e, İstanbul'da 1239'dan yüzde 34 azalışla 814'e, İzmir'de 240'tan yüzde 25 azalışla 179'a düştüğünü kaydetti.

Çataklı, evden hırsızlık olaylarının ülke genelinde ise 5 bin 640'tan yüzde 26 azalışla 4 bin 157'ye, günlük ortalama 201'den 143'e düşürüldüğünü söyledi.

İsmail Çataklı, mal varlığına karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığının 606'dan yüzde 25 azalışla 455'e, otodan hırsızlığın 3 bin 126'dan yüzde 35 azalışla 2 bin 26'ya kapkaç olaylarının 278'den yüzde 39 azalışla 171'e, iş yerinden hırsızlığın ise 3 bin 958'den yüzde 21 azalışla 3 bin148'e düşürüldüğünü kaydetti.

Kadına yönelik şiddet

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını vurgulayan Çataklı, kadın cinayetlerinin ocak ayında yüzde 23, şubat ayında yüzde 41, yılın ilk iki ayında ortalama olarak yüzde 32 düşüş gösterdiğini anlattı. Çataklı, 2020'nin ilk 2 ayında 40, 2019 aynı döneminde 59 kadın cinayetinin işlendiğini ifade etti.

Siber suçlarla mücadele

Çataklı, siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında 2020 yılı şubat ayında, 4 bin 896 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışmanın olduğunu, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığını kaydetti.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadelede 2 bin 46'sı denizlerde olmak üzere toplam 13 bin 759 sığınmacı yakalandığını söyleyen Çataklı, 506 organizatörün gözaltına alındığını, 175'inin tutuklandığını söyledi. Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 399 bin 87, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının da 3 milyon 587 bin 266 olduğunu belirtti.

Trafik kazaları

Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi veren Çataklı, 2020 yılı şubat ayında meydana gelen 129 ölümlü trafik kazasında 143 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 694 yaralanmalı trafik kazasında ise 17 bin 55 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kazalarda 27 yayanın hayatını kaybettiğini ifade eden Çataklı, kazalarda hayatını kaybeden sayısının 2019 yılı ilk 2 ayında 271 iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 5 azalarak 258 olarak gerçekleştiğini söyledi.

(Sürecek)