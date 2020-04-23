İçişleri Bakanlığı, 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün 15.00-24.
İçişleri Bakanlığı, 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün 15.00-24.00 saatleri arasında market, pazar yeri, alışveriş merkezleri ile vatandaşların toplu halde bulundukları cadde ve sokaklarda eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpek katıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:59 Kaynak: İHA
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