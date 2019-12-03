Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "3 haftada 26 yabancı terörist sınır dışı edildi"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: '3 haftada 26 yabancı terörist sınır dışı edildi' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "3 haftada 26 yabancı terörist sınır dışı edildi"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti. Son rakamla birlikte bu sayı 26 oldu."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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