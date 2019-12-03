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İçişleri Bakanlığı: "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:19 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmişti. Son rakamla birlikte bu sayı 26 oldu." - ANKARA
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