İçişleri Bakanlığı: "3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir"
02.05.2021 21:54
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir" denildi.
(Musa Erdoğan/ İHA)
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