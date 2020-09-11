Son dakika haberleri... 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiridi - Son Dakika

Son dakika haberleri... 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiridi
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında, Van- Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.
(Emin Kuvat/İHA)
Son Dakika Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Bu da oldu! Timsahı rehin alan köylüler, yetkililerden 680 dolar fidye istedi Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi