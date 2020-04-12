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İçişleri Bakanlığı: "31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari...
11 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.
İçişleri Bakanlığı: "31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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