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İçişleri Bakanlığı: "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak karara uydu.
İçişleri Bakanlığı: "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak karara uydu."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:54 Kaynak: AA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi