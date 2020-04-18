İçişleri Bakanlığı, 31 kente 'giriş- çıkış yasağı'nı 15 gün uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, 31 kente 'giriş- çıkış yasağı'nı 15 gün uzattı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 31 kente 'giriş- çıkış yasağı'nı 15 gün uzattı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' ek genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş- çıkışlar, bu gece saat 00.00'dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

İçişleri Bakanlığı, 31 kente 'giriş- çıkış yasağı'nı 15 gün uzattı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' ek genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş- çıkışlar, bu gece saat 00.00'dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede fiziksel temas, solunum ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten koronavirüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.

Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş- çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 00: 00'a kadar kısıtlandığı- yasaklandığı, sürenin bu gece itibariyle sona ereceğine hatırlatıldı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/ bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; Büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş- çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

ALINAN KARAR, 15 GÜN DAHA UZATILDI

Valiliklere gönderilen genelgeye göre alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak. Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Belirtilen illere giriş- çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24: 00'den sonra da geçerli olacak."

KARARA UYMAYAN VATANDAŞLARA ADLİ İŞLEM

Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi. Yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:05 Kaynak: DHA

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