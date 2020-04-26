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İçişleri Bakanlığı: 35 bin 422 kişiye işlem uygulandı
31 dakika önce
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı." ifadelerine yer verildi.
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26.04.2020 22:10:27. #1.13#
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