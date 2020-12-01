İçişleri Bakanlığı: "4 gün boyunca 80 bin 637 personelin görev aldığı, 24 bin 695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 168 pazaryeri kontrol edildi, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. 5 pazaryeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu." - ANKARA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: '4 gün boyunca 80 bin 637 personelin görev aldığı, 24 bin 695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 168... - Son Dakika