Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek"...
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İçişleri Bakanlığı: "4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek"...

49 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek" kod adlı Ayten Ene etkisiz hale getirildi".

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek" kod adlı Ayten Ene etkisiz hale getirildi". - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Dersim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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