İçişleri Bakanlığı: "4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek"...
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İçişleri Bakanlığı: "4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek" kod adlı Ayten Ene etkisiz hale getirildi".
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek" kod adlı Ayten Ene etkisiz hale getirildi". - ANKARA
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