İçişleri Bakanlığı:  4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı:  4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

21.06.2022 19:20
İçişleri Bakanlığı:  4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı:  4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bugün teslim olan 4 örgüt mensubuyla birlikte 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise teslim olan örgüt mensubu sayısı 47'ye yükseldi" denildi.

ANKARA, -


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı:  4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

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