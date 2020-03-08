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İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu"
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu"
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