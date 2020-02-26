İçişleri Bakanlığı: 4 terörist teslim oldu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: 4 terörist teslim oldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan ailelerden birinin çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 4 terörist teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan ailelerden birinin çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat ve TEM birimlerinin ikna çalışması sonucunda, 'Devrim Amed' kod adlı Hüseyin Akdoğan, 'Çektari Çiyayi' kod adlı Mehmet Emin Alkan, 'Hevijyan' kod adlı Halise Alptekin ve 'Akif Kızıl' kod adlı Ömer Bağcı isimli teröristler, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 'Çektari Çiyayi' kod adlı Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi. Son teslim olanlar ile birlikte bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 47'ye yükseldi" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:35 Kaynak: DHA
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