İçişleri Bakanlığı: "4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir.
İçişleri Bakanlığı
: "2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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