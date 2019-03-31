Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

İçişleri Bakanlığı: "4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel
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