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İçişleri Bakanlığı: "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor.
İçişleri Bakanlığı: "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor. 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi"
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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