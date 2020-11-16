PKK'nın sonu geliyor! 1'i Gri kategoride aranan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

PKK'nın sonu geliyor! 1'i Gri kategoride aranan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
16.11.2020 17:45
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan ve biri terörden arananlarda "Gri" kategoride yer alan toplam beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan ve biri terör arananlarda "Gri" kategoride yer alan toplam beş terör örgütü mensubunun, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldukları belirtildi.
2014 VE 2015 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMIŞLAR
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
2020'DE TESLİM OLAN TERÖRİST 202 OLDU
1 Ocak 2020'den bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği kaydedildi.
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