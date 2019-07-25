Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 5 teröristin polise teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 5 teröristin polise teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonların, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı belirtildi. Açıklamada, jandarma ve emniyet birimlerinin yaptığı çalışma sonucu Şırnak'ta 5 teröristin dün ikna yoluyla polise teslim olduğu ifade edildi. Ayrıca teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı ve 300 bin lira ödülle arandığı belirtildi.

ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:10 Kaynak: DHA
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